MASP e Osesp transmitem concerto ao vivo na quarta-feira (18/5)

'Vendedor de gado' (1922), de Marc Chagall, é a obra que vai pautar o evento - (crédito: Marc Chagall)

Na próxima quarta-feira (19/5) ocorre mais uma edição do concerto Osesp MASP B3. Em decorrência da pandemia, as apresentações serão exibidas on-line, como a performance anterior, que ocorreu no segundo semestre de 2020. O concerto será realizado no auditório do MASP e o público poderá acompanhar pelo canal do museu no YouTube.

O projeto é promovido desde 2015 e tem como objetivo mostrar diálogos entre arte e música. As apresentações serão comentadas por especialistas convidados, que farão uma ligação entre as obras de arte da coleção do MASP e do comodato MASP B3 com composições interpretadas pela Osesp.

A obra escolhida para a próxima edição foi Vendedor de gado (1922), de Marc Chagall, que também pertence ao acervo do MASP. Felipe Martinez, doutor em História da Arte pela Unicamp, será o palestrante convidado.



Serviço

Concerto Osesp MASP B3

19 de maio (quarta-feira), às 19h. Transmissão no canal do MASP no YouTube. Gratuito. Classificação Livre.