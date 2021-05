Concurso Festival Samba da Guariba chega à final neste sábado (22/5)

CB Correio Braziliense

(crédito: Divulgação/ Festival Samba da Guariba)

O festival criado pelo Grêmio Recreativo Carnavalescos Unidos de Vicente Pires (Gruvip) e pelo Coletivo Samba da Guariba, em parceria com a Secretaria de Estado de Cultura e Economia do DF (Secec), tem como objetivo atender aos músicos, sambistas e compositores do Distrito Federal e região no momento de pandemia de covid-19. Dessa forma, o Festival Samba de Guariba, proclamado "maior festival de samba autoral de Brasília", apresenta a última etapa do evento, que foi dividido em seis partes, neste sábado (22/5), em uma live gratuita transmitida pelo canal do YouTube.

Durante as seis etapas do festival, diversos sambistas e compositores da cidade se apresentaram e a última transmissão deste sábado vai consistir na premiação ao vivo com a apresentação dos finalistas. A votação para escolher as melhores composições foi feita durante esta semana e o público escolheu as dez composições que disputarão o prêmio. Os vídeos dos finalistas estão disponíveis no canal do YouTube do Samba da Guariba. O festival dará a premiação às três primeiras composições campeãs. Duas serão escolhidas pelo júri profissional e a outra, por votação popular na web. Os valores para cada categoria serão de R$ 3 mil.

Os compositores finalistas foram escolhidos pelo júri técnico e tiveram a possibilidade de gravar em estúdio, onde foram feitos os arranjos profissionais e as gravações audiovisuais. Assim, o público pode votar nos finalistas preferidos, o que possibilita a difusão desse conteúdo em diversas plataformas virtuais.

Finalistas

A compositora Jah Soares teve uma das composições selecionadas pelo júri técnico para a disputa do prêmio. Para a artista, um festival como esse proporciona ao público amante do samba e da cultura em geral o descobrimento de novos compositores. “Isto movimenta uma paixão que o povo do DF tem pelo estilo, além de descentralizar cada vez mais a produção cultural, sobretudo deste grande ícone nacional, que é o samba. Aproveitando também para trazer um samba 100% feito no cerrado, local de grandes compositores e nomes importantes da música brasileira”, ressaltou a compositora em nota.

Fabinho Samba, outro artista selecionado desta edição, também destaca a importância do evento. “A cultura fica gigante quando se expande para cidades satélites. É muito difícil ter acesso aos materiais e documentos que se precisa para realizar um evento desse porte. Primeiro ponto é que a organização faz parte de um movimento cultural da Ceilândia, de uma cidade satélite, saindo um pouco do cenário de plano piloto e descentralizando. E para os compositores(as), cantores(as), músicos e musicistas, este concurso de samba é uma excelente oportunidade para levar o arroz e o feijão pra casa e mostrar nosso trabalho”, comemora Fabinho em nota.

Os finalistas do concurso de samba autoral do Festival Samba de Guariba. (foto: Reprodução/Festival Samba de Guariba)

O evento vem seguindo todos os protocolos de segurança exigidos pela Secretaria de Cultura e de Saúde e é totalmente gratuito.