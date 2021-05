Miss Universo não é casada e seguiu protocolos do concurso

CB Correio Braziliense

(crédito: Reprodução/Instagram)

Andrea Mezza, eleita Miss Universo 2020, foi alvo de informações falsas alegando que era casada e teria violado as regras do concurso. Após a premiação no último domingo (16), surgiram na internet publicações antigas da modelo mexicana vestida de noiva. As imagens faziam parte de uma campanha publicitária para aumentar o turismo na cidade de Chihuahua, localizada no México.

O modelo Jorge Saenz aparece ao lado da miss em diversas fotos. Em uma postagem de 2019, ele fez uma brincadeira e escreveu: “Sou imensamente grato a Deus por me dar a oportunidade de conhecê-la neste momento e de nossos caminhos se cruzarem. Hoje começa uma nova etapa em nossas vidas e tenho certeza que compartilhar tudo ao seu lado me fará a pessoa mais feliz do mundo."

Com a repercussão, o modelo explicou que era uma brincadeira entre os dois e que Andrea é sua amiga. Ele também explicou o contexto da imagem, dizendo que é parte de uma sessão de fotos feitas para o perfil nas redes sociais da cidade mexicana.

Além disso, a página de turismo de Chihuahua também confirmou a informação de que a modelo não é casada. “Esta fotografia faz parte de uma campanha de promoção para casamentos em barrancas del cobre”, escreveu o perfil.