MC Kevin Ã© velado em meio a homenagens de fÃ£s e aglomeraÃ§Ã£o

O corpo de Mc Kevin foi velado na escola de samba Unidos de Vila Maria, na Zona Norte de São Paulo, na manhã desta terça-feira (18/5). O velório, realizado das 4h às 8h, foi aberto ao público, gerando aglomerações nos arredores do local. Perto das 8h30, amigos e familiares seguiram para o Cemitério Parque dos Pinheiros para um enterro restrito, que ocorreu pouco antes das 11h.

Durante a manhã, a multidão presente do lado de fora da escola de samba homenageou Kevin cantando músicas do funkeiro e soltando fogos. Entre os presentes no velório, estiveram alguns artistas amigos do cantor, como Yudi Tamashiro, Jojo Todynho, Mc Kekel, Mc Livinho, Mc Brinquedo e o influenciador Matheus Mazzafera. Apesar de não ter comparecido, o jogador Neymar mandou uma coroa de flores para o local.

Os pais do artista, Agnaldo Bueno e Valquíria Nascimento, e a viúva, Deolane Bezerra, se mostraram muito abalados durante o velório e foram amparados por familiares e amigos. Ao longo do evento, Deolane se manteve ao lado do corpo do marido, que foi velado em caixão aberto, chegando a chorar abraçada ao caixão.

Investigação

No velório, Deolane aproveitou para fazer um desabafo sobre as amizades do marido. “Família é pai, mãe, irmão. Isso aqui é coisa de falso amigo. Eu cansei de falar para o Kevin tomar cuidado, abrir o olho. Ele tinha muito amigo falso, sanguessuga”, falou a advogada e viúva. “Cansei de falar para o Kevin que tudo tem consequência na vida”, completou. A esposa atribui a morte do cantor à má influência dos amigos com quem ele andava.

Especula-se que o Mc tentava passar de um apartamento para outro quando ocorreu a queda. Segundo o depoimento de Bianca Domingues, modelo que estava no quarto de hotel com Kevin, para a Polícia Militar do Rio de Janeiro, os dois tiveram relação sexual e, por medo da esposa descobrir, o cantor teria tentado pular para o apartamento de baixo, mas acabou caindo. Aos agentes, Bianca disse que Mc Kevin “acreditava que a esposa estava na porta do quarto, ficou assustado e tentou sair”. Outra história que circula é que o cantor pulou da sacada para chegar à piscina e acabou batendo com a cabeça na borda.

O funkeiro Victor Elias Fontenelle, Mc VK, que também estava presente no quarto, confirmou o que foi dito por Bianca. Os dois teriam conhecido a mulher no calçadão e a levado para o quarto no quinto andar do hotel, onde Fontenelle estava hospedado. Segundo o amigo, tanto ele quanto Kevin tiveram relações sexuais com a mulher.

Até então, os investigadores ouviram, sob condição de testemunha, os depoimentos de Deolane, Bianca Domingues e Mc VK. Além deles, alguns amigos e produtores do artista também foram ouvidos. Para ajudar nas investigações e confirmar o que foi dito em depoimento, a polícia apreendeu os celulares de Kevin, Bianca, Fontenelle e Deolane. Também será realizado um exame toxicológico no corpo do Mc para confirmar se o artista consumiu drogas ou ingeriu álcool na noite da morte, como foi relatado pelas testemunhas.

Carreira de sucesso

Kevin Nascimento Bueno, apelidado de Mc Kevin, nasceu no bairro de Vila Ede, na Zona Norte de São Paulo, em 29 de abril de 1998. Ele iniciou a carreira em 2013, com o lançamento do hit Prepara novinha, que em menos de uma semana alcançou um milhão de visualizações no YouTube. Desde então, o funkeiro lançou quatro álbuns e realizou parcerias com sucessos do funk, como MC Guimê, MC Igu, MC Livinho e MC Davi.

Há pouco mais de um mês antes de morrer, Mc Kevin lançou a canção Minha última música, em parceria com DJ Luan MPC & DJ Glenner. Na faixa, o cantor cita que estava cansado de cantar e que queria dar uma pausa e fala sobre alguém que trocou os crimes pelos palcos. O clipe, lançado em 2 de abril, conta com mais de 2 milhões de visualizações no YouTube. Além disso, o cantor está com lançamento previsto para a próxima sexta-feira da canção Passado e presente.