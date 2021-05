Atriz Mary Sheyla é internada com covid-19 após parto da primeira filha

CB Correio Braziliense

Segundo boletim médico, estado de saúde de Mary Sheyla é estável - (crédito: Estevam Avellar/ Globo)

A filha da atriz Mary Sheyla, que ficou famosa pela Soninha do seriado Pé na cova, nasceu na última sexta-feira (14/5). Mas o momento não foi só de felicidade. A menina, Maria Luysa, teve que nascer antes do tempo porque Mary Sheila está com covid-19.

"Tive a Maria Luysa e, infelizmente, não vai dar para fazer a live, galera. A covid me pegou. Estou internada na Perinatal, da Barra, e preciso me cuidar e me recuperar. Conto com a oração de todos vocês. Estou me tratando e vai ficar tudo bem. Creio em Deus e Ele sabe de todas as coisas. Em breve, a gente volta a falar sobre o chá", afirmou a atriz, em postagem no Instagram no domingo (16/5).

Nesta terça-feira (18/5), o perfil oficial de Mary Sheyla divulgou um boletim oficial, segundo o qual o quadro da atriz é estável e ela está "evoluindo bem". Ainda segundo o comunicado, Maria Luysa teve alta do hospital.