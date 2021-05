Em post nas redes sociais, Demi Lovato revela ser não-binária

CB Correio Braziliense

A cantora contou que passou por um processo de cura e reflexão antes de concluir ser não-binária - (crédito: Reprodução/Instagram)

Pelo Twitter, Demi Lovato contou aos fãs que é não-binária. O termo quer dizer que a pessoa não se identifica nem com o gênero masculino e nem com o feminino. A cantora disse que, nos últimos meses, passou por uma jornada de muita reflexão e autoconhecimento. “Quero aproveitar este momento para compartilhar com vocês algo muito pessoal. Durante o último ano e meio, tenho feito um trabalho de cura e auto-reflexão e, através deste trabalho, tive a revelação que me identifico como não-binária”, explicou Demi.

A artista também disse que, a partir de agora, vai usar o pronome neutro ‘els’. Demi conta que o termo não-binária “representa melhor a fluidez que sinto em minha expressão de gênero e me permite sentir mais autêntica e verdadeira para a pessoa que eu sei que sou e ainda estou descobrindo”.



Por fim, Demi afirma que não quer ser vista como “porta-voz do assunto”. “Quero deixar claro que ainda estou aprendendo e me entendendo [...] não pretendo ser um especialista ou um porta-voz do tema”, explica Lovato.