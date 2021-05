Sessão da tarde: ‘Um homem de família’ é exibido nesta quinta (20)

CB Correio Braziliense

Com o chefe prestes a aposentar, Dane Jensen disputa com uma colega de trabalho a chance de substituí-lo na empresa. Apesar de ser o favorito para o cargo, Jensen ainda precisa bater as metas dos três últimos meses do ano. No entanto, os planos do executivo são interrompidos por uma tragédia familiar. Este é o enredo de Um homem de família, filme exibido na Sessão da tarde desta quinta-feira (20/5).

Quando o filho mais novo de Jensen recebe um diagnóstico angustiante, o profissional se vê obrigado a colocar as prioridades na balança e decidir entre realizar o sonho profissional ou se dedicar à família.

Além de protagonizar o filme Um homem de família, Gerard Butler é um dos produtores do longa.

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/C71grF33Cys" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>