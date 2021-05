'Dear Evan Hansen' ganha trailer e emociona fãs do musical

CB Correio Braziliense

Longa ainda não tem previsão de estreia no Brasil - (crédito: Divulgação)

Na terça-feira (18/5), a Universal Pictures publicou o primeiro trailer do filme Dear Evan Hansen (Querido Evan Hansen). O longa é baseado no musical da Broadway que tem o mesmo nome.



O filme conta a história de Evan Hansen, um adolescente com transtorno de ansiedade que precisa lidar com a morte de um colega da escola, onde todos acreditam que eles eram amigos. Ben Platt será o protagonista do filme. O ator também interpretou o personagem na peça e ganhou um Tony de Melhor Ator pela atuação.

A direção do filme é de Stephen Chbosky, que escreveu e dirigiu As vantagens de ser invisível e Extraordinário. As músicas são composições de Benj Pasek e Justin Paul, que também são responsáveis pela trilha de O rei do show. Confira o trailer:

O filme não tem previsão de estreia no Brasil, mesmo assim os fãs brasileiros se emocionaram com as cenas do trailer.

