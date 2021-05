A$AP Rocky assume namoro com Rihanna: "O amor da minha vida"

CB Correio Braziliense

A$AP Rocky participou da divulgação da 'Fenty Beauty', linha de beleza de Rihanna - (crédito: Instagram @badgalriri/Reprodução)

O rapper A$AP Rocky assumiu, em entrevista publicada pela revista GQ nesta quarta-feira (19/5), o namoro com a cantora Rihanna. Os boatos sobre a relação do casal começaram a circular na internet após a participação do rapper na divulgação da Fenty Skin, marca de produtos de beleza da cantora, em julho de 2020. O casal também foi fotografado nos últimos meses passeando por Barbados, país de origem de Rihanna, e pelos Estados Unidos.

“Relacionamentos são bem melhores quando você tem a pessoa certa. Ela equivale a provavelmente um milhão de outras pessoas. Acho que quando você sabe, você sabe. Ela é a pessoa certa”, declarou o artista durante a entrevista. “Ela é o amor da minha vida, minha dama”, completou.

A$AP também revelou à GQ que uma possível paternidade está “definitivamente” no destino dele. “Eu acho que seria um pai incrível, extraordinário e maravilhoso”, afirmou o rapper. Além disso, o músico confirmou que o próximo álbum, All Smiles, foi completamente influenciado por Rihanna. O disco ainda não tem data de lançamento.