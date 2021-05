Contrato de Sonião Abrão com a Rede TV! é renovado por mais quatro anos

CB Correio Braziliense

(crédito: Chico Audi/ Divulgação)

A apresentadora Sônia Abrão, atualmente à frente do A tarde é sua, teve o contrato renovado pela Rede TV! nesta quarta-feira (19/5). Agora, o passe dela é da emissora até 2025.

“Bom demais continuar por mais quatro anos na RedeTV!, que é a nossa casa há 15! Os laços com Amilcare Dallevo Jr. e Marcelo de Carvalho não são apenas de empresa, mas de amizade!”, afirma Sônia, em comunicado enviado à imprensa. Ela aproveitou para adiantar que o diretor do programa dela, Elias Abrão, está preparando novidades para o A tarde é sua. "Estou pronta para entrar de cabeça no que está por vir”, garante, animada.