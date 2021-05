Single do Twenty One Pilots esquenta lançamento de álbum na sexta (21/5)

CB Correio Braziliense

Tyler Joseph e Josh Dun, integrantes do duo Twenty One Pilots, lançam novo álbum nesta sexta-feira (21/5) - (crédito: Mason Castillo)

Prestes a lançar o novo álbum Scaled and icy, o duo Twenty One Pilots lançou, na terça-feira (18/5), a música Saturday, para esquentar a chegada do projeto nesta sexta-feira (21/5). Além do novo single, a banda lançou o lyric vídeo oficial no Youtube. Confira:

Saturday é o terceiro single lançado pela banda este ano, seguido de Choker e Shy away, que ocupa há quatro semanas o topo da lista de Alternativo nas rádios americanas, feito alcançado por bandas como U2, R.E.M, The Cure, Linkin Park, Red Hot Chilli Peppers e Foo Fighters.

Para comemorar o lançamento do álbum, a dupla fará um show especial, Twenty One Pilots – Livestream experience, na sexta-feira (21/5), a partir de 21h, no qual promete visitar as músicas do repertório da banda, além de estrear as faixas de Scaled and icy. A apresentação multi-dimensional ao vivo está com os ingressos à venda no site oficial do evento.

A banda também tem a primeira apresentação televisiva de Scaled and icy agendada para dia 23 de maio, no palco do Billboard Music Awards, que será transmitido pela NBC, a partir de 21h.

Escrito e produzido pelo vocalista Tyler Joseph, em isolamento no estúdio em sua casa, com Josh Dun cuidando da bateria do outro lado do país, Scaled and icy é o resultado de todo o processo de rotinas criativas junto às emoções predominantes de 2020: ansiedade, solidão, tédio e dúvida. O duo teve que abandonar os encontros normais de estúdio, mas, com uma abordagem mais criativa e ousada para as composições, promete abordar a superação dos contratempos e focar nas possibilidades das quais vale a pena lembrar.

Confira a tracklist completa de Scaled and icy:

1. Good day

2. Choker

3. Shy away

4. The outside

5. Saturday

6. Never take it

7. Mulberry street

8. Formidable

9. Bounce man

10. No chances

11. Redecorate