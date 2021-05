Nova série de Michaela Coel pode estar ligada a 'I may destroy you'

CB Correio Braziliense

Arabella (Michaela Coel) na série 'I may destroy you' - (crédito: Divulgação)

A atriz e roteirista Michaela Coel está desenvolvendo um projeto possivelmente ligado à série I may destroy you (2020). A nova produção, agora pela emissora BBC, perpassa a trama de uma mulher que decifra os acontecimentos vividos durante uma agressão sexual.

Segundo o portal Deadline, a BBC anunciou a estreia, na última terça-feira (18/5), durante evento virtual com anúncio de outros lançamentos pela emissora.

Piers Wenger, executivo da BBC, não revelou detalhes da série. “Existe uma relação entre Chewing gum e I may destroy you. Há uma linha direta em seu pensamento. Eu suspeito que pode haver elementos [de I may destroy you], mas é realmente muito cedo para dizer algo específico”, afirmou Wenger durante coletiva.

Apesar de não possuir indicações para o Globo de Ouro, a série I may destroy you, de Michaela Coel, está concorrendo a oito estatuetas no BAFTA.