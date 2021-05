Mafalda Minnozzi lança álbum com o pianista André Mehmari

CB Correio Braziliense

Já está disponível, em todas as plataformas digitais, o novo álbum da cantora italiana Mafalda Minnozzi, A Napoli - porto dell'anima, em parceria com o pianista brasileiro André Mehmari. O disco, com oito canções napolitanas, faz parte das comemorações dos 25 anos de carreira da artista no Brasil.



O álbum é um encontro entre a diversidade de influências culturais de Nápoles com a sensibilidade jazzística e abordagem moderna do piano de Mehmari. Os dois artistas releram oito belas melodias napolitanas, impulsionados pelo mesmo desejo de compartilhar e saborear as suas belezas em um cenário nada clássico ou convencional.

Mafalda carrega na bagagem o estudo do canto e do dialeto de Nápoles, a experiência nos clubes de jazz de Nova York, os concertos feitos na América do Sul e as turnês em teatros e festivais italianos de jazz. André é multi-instrumentista, compositor sinfônico e de trilhas sonoras. Sua atuação junto ao piano tem renome mundial no jazz e nas músicas brasileira e clássica.

A união dos dois músicos funde o melodrama da música italiana e o cabaré francês com as raízes culturais do samba, baião e afoxé, revelando o uso do canto como elemento do jazz instrumental. “Cantar Nápoles significa revelar um mistério de tramas, de muitas vidas de heroínas e heróis que deixaram suas marcas ao longo dos séculos, movidos por uma verdadeira paixão”, declara Mafalda, em nota.

“Alma e coração: voz e piano juntos em torno do mágico cancioneiro atemporal napolitano. Mafalda generosamente me convida a viajar com ela por este universo fascinante e eu respondo com o som e a aura de minha ‘cidade invisível’, como aquela inventada por Ítalo Calvino”, diz Mehmari.

Mafalda Minnozzi e André Mehmari. Mama produções artísticas, oito faixas. Em todas as plataformas digitais.