Filmagem de 'Aquaman 2' começará em julho, anuncia Jason Momoa

CB Correio Braziliense

(crédito: Warner Bros/Divulgação)

O ator Jason Momoa, protagonista de Aquaman, participou do programa de talk-show da Drew Barrymore e revelou que as gravações de Aquaman 2 devem começar em julho. Além disso, o ator disse que está envolvido no roteiro da sequência.

"Depois que acabamos o primeiro, eu e meu parceiro de escrita, sonhamos com o segundo. Então fomos lá, oferecemos a ideia, e o melhor que posso dizer é que amei tanto, que participei do roteiro dele", contou Momoa, que complementou com mais detalhes do processo: "Nós fizemos o projeto, daí James (Wan) e nosso roteirista original David (Leslie Johnson-McGoldrick) finalizaram e todos os nossos corações estão nele. Eu saio daqui em julho e começamos a filmar”.

Aquaman 2 tem estreia prevista para 16 de dezembro de 2022. O filme conta com o retorno dos atores Jason Momoa (Aquaman), Patrick Wilson (Orm) e Amber Heard (Mera). A direção é de James Wan, que também comandou o primeiro filme.

O primeiro filme do herói da DC Comics chegou ao 20º lugar no ranking de maiores bilheterias de todos os tempos, com o faturamento de US$ 1,13 bilhão na bilheteria mundial.