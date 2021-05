Série ‘Elite’ vai ganhar episódios extras focados em personagens

CB Correio Braziliense

Episódios extras de 'Elite' terão estreia em junho - (crédito: Netflix/Divulgação)

A Netflix divulgou, nesta quarta-feira (19/5), o lançamento de episódios extras da série espanhola Elite. Os capítulos serão focados no que os personagens fizeram entre o final da terceira temporada até a chegada da continuação, com estreia em 18 de junho. Os episódios vão anteceder o começo da nova temporada no próximo mês.

Confira as datas de lançamento:

14 de junho (segunda-feira): Guzmán (Miguel Bernardeau), Caye (Georgina Amorós) e Rebe (Martina Cariddi)

15 de junho (terça-feira): Nadia (Mina El Hammani) e Guzmán (Miguel Bernardeau)

16 de junho (quarta-feira): Omar (Omar Ayuso), Ander (Arón Piper) e Alexis (Jorge Clemente)

17 de junho (quinta-feira): Carla (Ester Expósito) e Samuel (Itzan Escamilla)

Veja o teaser:

A série acompanha o ensino médio de um grupo de jovens no conceituado colégio Las Encinas. A nova temporada terá a chegada de um novo diretor e quatro alunos na escola.

A quarta temporada de Elite estreia em 18 de junho na Netflix.