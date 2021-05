Netflix divulga teaser de 'Rua do medo', trilogia de filmes de terror que estreia em julho

CB Correio Braziliense

(crédito: Netflix/Reprodução)

A Netflix divulgou nesta quarta-feira (19/5) um teaser de Rua do medo. Trata-se de uma trilogia de filmes baseada nos livros de terror do estadunidense R.L. Stine. Os longas chegam ao catálogo do streaming em julho, com um filme liberado por semana.

No teaser, é possível observar uma prévia rápida das histórias que serão contadas. Confira a sinopse oficial: "Em 1994, um grupo de adolescentes descobre que os eventos terríveis que vêm assombrando a cidade por gerações podem estar conectados. O pior: eles podem ser os próximos alvos. Baseada na série de livros de terror de R.L. Stine, a trilogia conta a história sinistra da cidade de Shadyside".

Nomes como Kiana Madeira (Gatunas), Sadie Sink (Stranger things), Gillian Jacobs (Love), Jordana Spiro (Ozark) e Maya Hawke (Stranger things) estão no elenco sob a direção de Leigh Janiak. As partes um, dois e três de Rua do medo estreiam, respectivamente, nos dias 2, 9 e 16 de julho.

Confira o teaser: