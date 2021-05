Traumatismo craniano e hemorragia causaram a morte de MC Kevin, diz laudo

GE Gabriel Elias - Especial para o Uai

O laudo do do IML (Instituto Médico Legal) do Rio de Janeiro apontou que a morte de MC Kevin foi causada por traumatismo craniano. O cantor, de 23 anos, morreu no último domingo (16/05) após cair do 5º andar de um hotel no Rio de Janeiro.

O exame toxicológico ainda está sendo aguardado pela Polícia Civil, que investiga o caso. O resultado deve ser entregue nesta quarta (19/05), segundo informações da Folha de S. Paulo.

O laudo, assinado pelo perito legista Leonardo Huber Tauil, apontou que o rosto apresentou fratura do osso nasal, maxilar e mandibular, e que houve lesões nos pulmões, com presença de sangue nas cavidades pleurais. Na região do tórax, o laudo detectou fraturas nos sete primeiros arcos costais anteriores à esquerda e nos três primeiros posteriores à esquerda.

Segundo o Jornal O Dia, o relatório não apontou ação contundente como resposta à pergunta 'qual foi o instrumento ou meio que produziu a morte?'.

"Ele bateu com a cabeça e deve ter tido fratura na base do crânio. Também bateu com o tórax e com o abdômen, pois há hemorragias intracraniana, torácica e abdominal por ação contundente, que foi a queda. Só a queda justifica todas essas lesões, mas ele pode ter batido em outros locais antes, pois é muito comum que, nesses casos, a pessoa tente se segurar e venha batendo nas sacadas provocando lesões", comentou o médico legista Julio Cury, ao analisar o laudo a pedido do jornal.

Aglomeração no enterro

O corpo do funkeiro chegou nesta terça-feira (18/05) por volta das 9h40 ao Cemitério Parque dos Pinheiros, na zona norte de São Paulo. Segundo informações da TV Globo, o sepultamento, que estava previsto para 11h30, foi antecipado e correu por volta das 10h50. Fãs, amigos e familiares de MC Kevin chegaram junto com o corpo ao local do sepultamento. A administração do cemitério não conseguiu barrar a entrada de todos que acompanhavam o cortejo e, por isso, houve aglomeração. O momento era reservado aos familiares e pessoas muito íntimas do músico.