MTV lança série com momentos marcantes de personalidades da música

CB Correio Braziliense

A nova série Minha vida na MTV vai resgatar momentos icônicos de artistas que passaram pela programação do canal. Com estreia marcada para 21 de maio, às 20h20, na MTV Brasil, a série vai contar a história de dois artistas dos Estados Unidos por episódio, relembrando apresentações no Video music awards (VMA), Europe Music Awards (EMA) e em programas como The ride, Diary e YO! MTV raps, além de especiais que passaram na emissora. Serão 10 episódios.



Os artistas confirmados para aparecer na série são: Sean “Diddy” Combs, Snoop Dogg, Miley Cyrus, Alicia Keys, One Direction, Backstreet Boys, Linkin Park, Green Day, Katy Perry, Nicki Minaj, Jonas Brothers, Usher, Justin Timberlake, Jennifer Lopez, Coldplay, U2, NSYNC, Britney Spears e um final de temporada especial com a única vencedora do troféu MTV tricon, Lady Gaga.

Além das apresentações históricas na televisão, a série também vai trazer curiosidades inéditas sobre os artistas.

MTV

Abreviação para Music Television, a MTV está no ar desde 1981, revolucionando a história dos videoclipes. No Brasil, chegou às telinhas em outubro de 1990 e serviu de laboratório para vários talentos nacionais como Astrid Fontenelle, Zeca Camargo, Marina Person e Marcelo Adnet.

Após problemas financeiros, a MTV Brasil foi devolvida para a Viacom, para a qual o Grupo Abril pagava uma taxa anual de licenciamento. Em 2014, o canal encerrou sua transmissão na TV aberta.

A MTV Brasil ainda exibe conteúdos brasileiros, mas versões dubladas de programas da matriz americana ocupam a maior parte da grade da emissora atualmente.