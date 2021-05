Canal Brasil exibe filmes de sucesso dos anos 1980

CB Correio Braziliense

A partir desta sexta-feira (21/05), o Canal Brasil vai começar a exibir um seleção especial de filmes nacionais lançados nos anos 1980. Os longas serão transmitidos às sextas, às 23h15.



O primeiro longa-metragem da amostra é Bete Balanço, do cineasta Lael Rodrigues. A obra conta a história de uma jovem que decide deixar sua cidade no interior e ir em busca do seu sonho de ser cantora no Rio de Janeiro. A protagonista é interpretada pela atriz Débora Bloch.

Na sexta-feira seguinte (28/05), Rádio pirata vai narrar a saga de um casal que é injustamente acusado de homicídio. Como forma de tentar se livrar da acusação, eles criam uma emissora de rádio clandestina com o intuito de mudar a opinião pública. A produção é estrelada por Lídia Brondi, Jayme Periard e Maria Zilda Bethlem.

Produções como Menino do rio, Garota dourada e Rockmania também vão compor a programação da mostra, que vai até 9 de julho, com a exibição de Areias escaldantes, que tem Regina Casé e Arnaldo Antunes no elenco. Confira a programação completa da mostra, bem como as sinopses das obras :

Mostra anos 80



Bete Balanço (1984) (72’)

Data: 21 de maio

Classificação: 16 anos

Direção: Lael Rodrigues

Elenco: Débora Bloch, Diogo Vilela, Hugo Carvana, Maria Zilda Bethlem, Cazuza, Arthur Muhlenberg

Sinopse: Bete Balanço é uma rebelde adolescente do interior de MG que vai tentar a sorte como cantora de rock no Rio de Janeiro. Chegando na cidade maravilhosa, ela se decepciona com as dificuldades do início da carreira.

Rádio Pirata (1987) (72’)

Data: 28 de maio

Classificação: 14 anos

Direção: Lael Rodrigues

Elenco: Lídia Brondi, Jayme Periard, Maria Zilda Bethlem, Ewerton De Castro, Cristina San

Sinopse: Casal é acusado de assassinato de amigo depois de descobrir fraude em centro de processamento de dados. Eles se escondem em um furgão, onde montam uma emissora clandestina, procurando mobilizar a opinião pública.

Menino do Rio (1982) (96’)

Data: 4 de junho

Classificação: 14 anos

Direção: Antônio Calmon

Elenco: André de Biase, Claudia Magno, Ricardo Graça Mello

Sinopse: Jovem que ganha a vida fazendo pranchas de surf se apaixona por uma garota da alta sociedade, mas sofre um choque ao descobrir que ela sentia uma forte atração pelo pai dele. Ela não sabia que um era pai do outro mas está decidida a ficar com filho, que agora não quer saber dela. Assim, ela decide se casar com um antigo noivo, por quem nunca foi apaixonada.

Garota Dourada (1984) (105’)

Data: 11 de junho

Classificação: 18 anos

Direção: Antônio Calmon

Elenco: Marcos Palmeira, Andréa Beltrão, Sérgio Mallandro

Sinopse: Em um belo recanto do litoral, uma sensual jovem provoca a rivalidade entre dois surfistas que desejam conquistá-la. Um deles tenta esquecer uma antiga paixão mas esta reaparece, deixando-o dividido.

Rock Estrela (1985) (95’)

Data: 18 de junho

Classificação: 14 anos

Direção: Lael Rodrigues

Elenco: Fito Páez, Paulo Ricardo, Supla, Malu Mader

Sinopse: Rock, estudante de música clássica, volta ao Rio de Janeiro para morar com seu primo roqueiro depois de viver dez anos em Buenos Aires. Ele fica dividido entre a namorada de infância e a jogadora de vôlei Vera.

Tropclip (1985) (98’)

Data: 25 de junho

Classificação: Livre

Direção: Luiz Fernando Goulart

Elenco: Jonas Bloch, Marcos Frota, Henri Pagnoncelli

Sinopse: Quatro jovens decidem juntar seus talentos e montar uma produtora de videoclipes para participar de um concurso nacional. Entre confusões, situações divertidas e desanimadoras, só uma coisa interessa: a vitória da produtora.

Rockmania (1986) (84’)

Data: 2 de julho

Classificação: 14 anos

Direção: Adnor Pitanga

Elenco: Marcelo, Mayara Norbim, Júlio Braga

Sinopse: Durante as gravações de um vídeo de música em Cabo Frio, o famoso cantor de rock Duda acaba se envolvendo com Lily, a estrela do clipe e namorada do diretor, gerando conflitos ao mesmo tempo em que um empresário musical tenta sabotar as filmagens.

Areias Escaldantes (1985) (100’)

Horário: 9 de julho

Classificação: 10 anos

Direção: Francisco de Paula

Elenco: Regina Casé, Luiz Fernando Guimarães, Arnaldo Antunes

Sinopse: Em um mundo futurista e totalitário, um grupo de jovens participa de ações terroristas em nome de uma misteriosa entidade revolucionária, e é perseguido pelas forças de repressão policial. Membros do grupo começam a se rebelar após receberem uma missão quase suicida e a organização começa a ficar dividida.