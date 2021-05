IZA alcança marca bilionária no spotify e agradece aos fãs

JM João Mello/UAI

(crédito: Divulgação )

Esta quarta-feira (19/05) é um dia histórico para IZA, dona de Hits como Pesadão, Saudade daquilo e Ginga. A carioca alcançou um bilhão de reproduções no spotify com o disco Dona de mim, seu álbum de estreia, lançado em 2018. Nos stories, ela compartilhou a publicação de um fã-clube que celebrou o feito e escreveu: "Meus talismãs, vocês são incríveis. Demais!".

Por si só, o número já representa algo bem expressivo. Mas não para por aí: IZA se junta a um grupo de outras cantoras do Pop brasileiro, como Anitta e Ludmilla, que já atingiram a marca. A representatividade do feito da cantora também deve ser levada em conta, já que, no youtube, ela foi a segunda mulher negra brasileira a atingir a marca de mais de um bilhão de views em seus clipes.

Dona de mim trouxe sucessos de IZA como Rebola, em parceria com Gloria Groove, Bateu e, claro, a faixa homônima, cujo clipe já acumula mais de 200 milhões de visualizações.