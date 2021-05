P » Pedro Ibarra*

A morte do cantor Mc Kevin ainda provoca muita discussão sobre as circunstâncias de como tudo ocorreu. Depoimentos dados à Polícia Civil do Rio de Janeiro adicionam informações à história e à investigação. Foram ouvidas Bianca Domingues, acompanhante que estava no quarto no momento da queda de Mc Kevin, e a viúva do cantor.

No depoimento de Bianca, ela afirmou que conheceu Kevin na praia e concordou em ter relações sexuais com ele e um amigo, Mc VK, apelido de Victor Elias Fontenelli, pelo valor de R$ 2 mil. Os três foram para o quarto 502, do hotel Riale Brisa Barra, no Rio, onde o funkeiro estava hospedado.

Ainda segundo o depoimento, outro amigo de Kevin, Jhonatas Augusto Cruz, chegou a entrar no quarto, mas Kevin o mandou sair. Pouco depois da saída, Jhonatas teria voltado e avisado que tinham pessoas vindo para o quarto. Neste momento o Mc teria se desesperado, achando que seria flagrado pela esposa, passando para o lado de fora da varanda e se apoiado apenas na parte inferior do parapeito, no intuito de descer para varanda debaixo, mas na hora de dar o impulso, errou e caiu.



Bianca, que se apresenta nas redes sociais como modelo fitness, mas também trabalha como acompanhante de luxo, acrescentou que tinha visto o artista na praia consumindo bebidas “como gin e whiskey” e também “cigarros de maconha”. Deolane Bezerra, advogada e viúva do cantor, contou a própria versão da história.

Ela afirmou em depoimento dado à polícia que não era ela que estava indo em direção a porta do quarto de Mc Kevin, e que estava dormindo quando tudo ocorreu. Ela confirmou que havia brigado com o marido mais cedo, no dia do acidente, pois não estava satisfeita com o fato de ele gastar dinheiro demais com a estadia dos amigos no hotel em que estavam hospedados. A advogada também mencionou o uso de outra droga, o sintético MD, que o tinha deixado agitado.

A viúva do cantor afirmou que, após a briga, foi para o quarto que dividia com o marido no 11º andar e decidiu dormir. Por volta das 18h, foi acordada por duas pessoas da equipe do cantor que procuravam por Kevin e, momentos depois, foi avisada por um deles que o Mc “teria se jogado de um apartamento no 5º andar do hotel”.

“Eu estou procurando explicação. Quero saber realmente o que aconteceu”, disse Valquíria Nascimento, mãe de Mc Kevin, em entrevista a Ana Maria Braga no programa Mais você, da Rede Globo. Ela afirmou também que havia falado com o filho um pouco antes de receber a notícia de que ele havia morrido, uma das últimas mensagens que recebeu do artista foi “te amo, mãe”.

As drogas e a bebida, pontos levantados nos depoimentos, também foram mencionados na entrevista. Segundo a mãe, ele se envolveu com drogas e bebidas desde novo, devido o contexto pobre e de periferia que estava inserido. “O Kevin teve uma vida... a infância dele foi muito difícil nesse negócio de droga, (eu) sempre quis tirar, não deixar ficar se envolvendo com droga”, contou a mãe à Ana Maria Braga.

Valquíria ainda pontuou que a cerimônia realizada por Kevin e Deolane, há duas semanas, no México, não havia sido um casamento. “Ele não casou. O Kevin teve um noivado. É que ele falou que casou”, contou.

