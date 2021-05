João Luiz, do BBB 21, se transforma em drag queen e surpreende o público

JM João Mello/UAI

O mineiro João Luiz foi conquistando o público aos poucos na casa do Big brother Brasil 21. Discreto, mas muito inteligente; seu discurso, que não deixava pontas soltas, e sua amizade com Camilla de Lucas (vice-campeã da edição), o ajudram a seguir um bom tempo dentro do reality.

Já aqui fora, sem a pressão do jogo, João está desfrutando de sua nova vida e mostrando mais de si. Em vídeo com Bianca Dellafancy, drag queen e maquiadora, o 'ex- brother' comentou que as pessoas sempre perguntaram se ele já tinha se transformado em uma drag: "As pessoas já me perguntaram se eu fazia drag por conta da falha na sobrancelha. Mas eu nunca me montei completamente. É a primeira vez. Vou ter que tirar a barba... Adorei!", brincou o professor.

Bianca, que tem mais de 330 mil seguidores nas redes sociais e é especialista no assunto, tratou logo de dar vida a um João diferente e torná-lo uma drag queen, de fato. Durante o processo de transformação, os dois conversaram sobre muitos assuntos e o professor contou como foi se assumir homossexual para sua família:

"Me assumi aos 14 anos para minha família. Foi muito de boa, porque minha mãe é professora e meu pai é metalúrgico, mas sempre foi envolvido em causas sociais. Ele é muito sensível e não tem medo de mostrar a fragilidade. Ele é incrível e um pai muito carinhoso. Minha mãe chegou a montar um bloco de Carnaval LGBT", disse João Luiz Pedrosa.