Neymar homenageia MC Kevin no Stade de France, após vitória do PSG

CB Correio Braziliense

Neymar também escreveu post no Instagram em homenagem ao cantor - (crédito: Divulgação/Instagram)

Na quarta-feira (19/5), após a vitória de 2 a zero do Paris Saint-Germain (PSG) contra o Monaco pela Copa da França, Neymar homenageou MC Kevin, que morreu no último domingo (16/5).

O jogador exibiu, em meio ao Stade de France, em Saint-Denis, uma camisa com o nome e foto do funkeiro, além da frase: "o menino que encantou a quebrada", em referência a uma das músicas do Kevin. Na bio do Instagram do jogador, além da frase, o perfil traz uma imagem em referência ao luto.





Neymar dedicou a vitória do time ao funkeiro, que iria conhecer pessoalmente em breve, informação divulgada pelo jogador um dia após a morte do artista em uma publicação que lamentava o ocorrido.

“Sem acreditar, 23 anos! Moleque, juro que não sei o que dizer… Só agradecer pelo carinho que teve por mim, tattoo, camisa, fotos, quadros, chuteiras, camisetas e etc. Tínhamos combinado de nos conhecer agora nas minhas férias mas infelizmente não poderemos. Tenho certeza que ainda te abraçarei e te agradecerei por confiar em mim, na pessoa que eu sou. Vá em paz, menino“, escreveu o jogador.