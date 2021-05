Morre, aos 79 anos, o ator e comediante Paul Mooney

O ator, comediante e roteirista Paul Mooney morreu, aos 79 anos, nesta quarta-feira (19/5). Mooney foi vítima de um ataque cardíaco, na própria casa, em Oakland, Califórnia. O artista sofria de demência há alguns anos e estava morando com um membro da família. Ele chegou a ser socorrido por paramédicos, que tentaram reanimá-lo sem sucesso.

Paul Mooney ficou conhecido por ser roteirista de programas de comédia como Saturday night live, In living color e Pryor’s palace, além de contar com uma extensa carreira na comédia stand-up.

Como ator, Mooney trabalhou em filmes como A hora do show, A história de Buddy Holly e Meet the Blacks. O artista também teve diversas aparições no programa Chappelle’s show, apresentado pelo humorista Dave Chappelle.

Após a morte, Chappelle homenageou o amigo com um postagem no Instagram. “Para todos os comediantes que acreditam que não podem falar nada, lembrem-se: Paul Mooney sacrificou o estrelato para que ele pudesse falar TUDO!”, escreveu o comediante.

A atriz Viola Davis também utilizou as redes sociais para lamentar a morte do colega de trabalho. “Descanse em paz, lenda da comédia Paul Mooney! Você era, ao mesmo tempo, engraçado e comovente. Feliz por ter testemunhado sua genialidade ao vivo. Descanse bem. Derrame algumas risadas aqui. Nós precisamos”, escreveu Viola no Twitter.

Awww.... RIP comedy legend Paul Mooney! You were both funny and poignant. So happy to have witnessed your genius live. Rest well!!! Pour down some laughter here. We need it pic.twitter.com/cr6MqY3UXA