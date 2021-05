Coreógrafo Carlinhos de Jesus lança EP instrumental

CB Correio Braziliense

(crédito: Divulgação)

O coreógrafo e dançarino Carlinhos de Jesus lançou um EP chamado Para dançar com Carlinho de Jesus. O projeto traz cinco faixas autorais, sendo que todas são instrumentais. Elas foram feitas em parceria com o produtor musical Rafael Senna e com o maestro Evaldo Santos. O EP, que passeia por diversos ritmos, como salsa, samba, bolero e xote, está disponível em todas as plataformas digitais.

O projeto tem o objetivo de disponibilizar canções que foram feitas especificamente para serem coreografadas, pois uma das maiores dificuldades que os dançarinos enfrentam é a limitação do uso do repertório. Segundo Carlinho de Jesus, nem toda música serve para montar uma coreografia.

Entre as cinco faixas, a composição Samba 333 merece destaque. Além de ser uma composição de Carlinhos e Rafael, a música recebeu este nome por ter exatamente 3 minutos e 33 segundos.

Por serem faixas feitas especialmente para os dançarinos coreografarem, elas foram escolhidas para fazer parte da trilha sonora do curso on-line da LEP Academy. A partir do método desenvolvido por Carlinhos de Jesus, chamado PIN - performance, interpretação e naturalidade, o curso foi dividido em cinco módulos que contemplam desde artistas iniciantes até profissionais. O objetivo é melhorar a performance por meio do aumento da confiança dentro e fora dos palcos; aperfeiçoamento das técnicas de interpretação; naturalidade nas apresentações; e aumentar a conexão com o público.