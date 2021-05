Projeto Nostalgique Cabaret terá show para assistir em circuito de bicicleta

YI Yasmin Ibrahim*

O grupo artístico Nostalgique Cabaret realizará, de 28 a 30 de maio, às 19h, um espetáculo para ser assistido em um circuito de bicicleta no Parque da Cidade. Será a primeira vez que o grupo se apresentará nesse formato.

O show, intitulado Dreamland: Contos infantis para adultos, traz personagens infantis como Ariel, Branca de Neve, Chapeleiro Maluco, Cruella DeVil e Malévola sob uma nova perspectiva. Com a pandemia, o show, que é apresentado há 6 anos, teve de se adaptar.

Segundo o diretor do espetáculo, Giovane Aguiar, os espectadores terão uma nova visão não apenas do show, mas de monumentos do Parque da Cidade também.

"Com início no estacionamento 4, o nosso mestre de cerimônia conduzirá os ciclistas para os demais pontos, onde os artistas estarão. Escolhemos pontos estratégicos do Parque para que a história se adapte ao ambiente”, afirmou.

As apresentações, contam com o apoio do Fundo de Apoio a Cultura da Secretaria de Estado de Cultura do Distrito Federal. A entrada é franca, mas o grupo estará recebendo doações espontâneas de R$ 20. Para participar do circuito, o espectador deverá levar álcool em gel, máscara e a própria bicicleta ou patins.

Dreamland: Contos infantis para adultos -- De 28 a 30 de maio, às 19h. Início no estacionamento 4 do Parque da Cidade. Entrada franca. Não recomendado para menores de 18 anos.



