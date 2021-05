Morre o autor japonês de mangás Kentaro Miura, aos 54 anos

CB Correio Braziliense

(crédito: Divulgação)

A revista Young Animal divulgou a morte do autor japonês Kentaro Miura. Conhecido pela série de mangá Berserk, o autor morreu aos 54 anos, no dia 6 de maio, segundo a nota divulgada no Twitter.

“[Relatório da morte do Sr. Kentaro Miura]

O Dr. Kentaro Miura, autor de "Berserk", faleceu em 6 de maio de 2021 devido a uma dissecção aguda da aorta.

Gostaríamos de expressar nosso maior respeito e gratidão ao trabalho de pintura do Dr. Miura e orar por sua alma.

20 de maio de 2021 Hakusensha Co., Ltd.”





202156





2021520 — (@Hakusensha) May 20, 2021





A obra de Kentaro Miura era conhecida pelo universo sombrio e apocalíptico. Berserk foi publicado pela primeira vez em 1989 e conta a história de Guts, um guerreiro solitário perseguido e que busca a vingança de seu ex-mestre.

Em 2002, o autor foi homenageado pela produção no prêmio cultural japonês Osamu Tezuka. Berserk influenciou outras produções culturais, como a série de jogos eletrônicos Souls, por causa dos detalhes nos desenhos.

A revista Young Animal era responsável pela publicação das histórias há mais de 30 anos, além de ser distribuída por mangás próprios. Ao todo, foram produzidos 10 volumes, somando 50 milhões de exemplares vendidos em 15 países.

Nas redes sociais, fãs se despediram o autor:

“Descanse em paz, sensei”



“Adeus lenda”





“Descanse em paz Kentaro Miura. Meu rei”

Rest in peace Kentaro Miura. My king! pic.twitter.com/yaz3EcK4pM — Maya Panda (@maya_panda94) May 20, 2021