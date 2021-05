Cantora e compositora Valéria Oliveira lança o disco 'Sacrário'

CB Correio Braziliense

Natalense Valéria Oliveira lança o álbum 'Sacrário' - (crédito: Luciano Azevedo)

Lançado na última sexta-feira (14/5), o álbum Sacrário é o décimo trabalho da cantora e compositora potiguar Valéria Oliveira. Inspirado pela poética do sagrado feminino, o novo álbum se revela como um ambiente íntimo da artista.

As composições de Sacrário são marcadas por diferentes ritmos, interpretações e por compassos carregados de amor, liberdade, dor e alegria.

O álbum tem produção musical de Jubileu Filho e da própria cantora, além de participações especiais de Leila Pinheiro (PA), Daúde (BA), Leci Brandão (RJ) e Simona Talma (RN). Também conta com o patrocínio da Prefeitura do Natal e do Governo Federal, por meio da Lei Aldir Blanc, e apoio do SEBRAE no Rio Grande do Norte.

Confira:

Sacrário, de Valéria Oliveira, já está disponível nas principais plataformas digitais.