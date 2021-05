Duo Calliandra apresenta compositoras brasileiras no Sextas musicais

Janette Dornelas é uma das integrantes do duo - (crédito: Cristiano Costa/Sesc DF/Divulgação)

A cantora Janette Dornellas e a pianista Gisele Pires se conheceram há muitos anos quando ambas eram professoras da Escola de Música de Brasília. Juntas, elas formam o Duo Caliandra, atração desta semana do projeto musical realizado pela Casa Thomas Jefferson, Sextas Musicais. A dupla vai apresentar composições escritas por artistas brasileiras pouco conhecidas. A apresentação ocorre na sexta (21/5), a partir das 20h, no YouTube da Casa Thomas Jefferson.

Janette conta que tudo começou quando Hermelindo Castelo Branco, famoso pianista brasiliense faleceu e as partituras do acervo do artista foram doadas para o Instituto de Piano Brasileiro. Carioca e grande colecionador, Hermelindo tinha milhares de músicas em seu acervo que não eram conhecidas. Janette fala que, quando começaram a pesquisar, descobriram mais de 70 compositoras brasileiras. "Muitas desconhecidas, com músicas que nunca foram executadas. Algumas artistas a gente nem sabe a data de nascimento e nem de morte”, explica.

A partir daí, a dupla decidiu montar um repertório com essas partituras, com foco nas artistas menos conhecidas. Com esse concerto, elas se apresentaram no Congresso da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-graduação em Música (ANPPOM) e foram convidadas pela Universidade Federal de Minas Gerais a se apresentarem no seminário da canção de câmara brasileira, em 2017.

Desde então, a dupla fez outras pesquisas e adicionou mais músicas ao concerto, sendo que algumas das composições são inédita. O repertório do show, que faz parte do projeto Sextas Musicais, conta com músicas de Helza Camêu, Esther Scliar, Sophia Mello, Lina Pires, Clarisse Leite, Nênia de Carvalho Fernandes, Letícia de Figueiredo, Olga Pedrário, Luiza Leonardo e a jovem Cláudia Caldeira.





Apresentação Duo Calliandra

Na sexta (21/5), a partir das 20hs, no YouTube da Casa Thomas Jefferson

