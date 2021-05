Gata com 8 quilos, e que não consegue emagrecer, viraliza nas redes sociais

CB Correio Braziliense

(crédito: Swayze Nelson/Instagram/Reprodução)

Swayze Nelson, uma gata que pesa quase 8 quilos, viralizou nas redes sociais após sua dona compartilhar fotos e vídeos da bichana. O animal é cuidado por Abbe Nelson, que vive no estado americano da Geórgia.

Em entrevista ao jornal Metro, a dona contou que não sabe o motivo do animal de estimação ser tão grande. As visitas frequentes ao veterinário mostram que a gata está saudável mesmo com o alto peso. Ela até tentou colocar Swayze em uma dieta prescrita, mas o bicho continua com seus quase 8 quilos.

A boa notícia para as duas é que agora Swayze é uma celebridade no Instagram. O perfil com mais de 32 mil seguidores divulga imagens do cotidiano e dos momentos fofos da gata. As postagens utilizam a simpatia do animal para conquistar novos seguidores, o que se mostra eficaz já que o sucesso de Swayze aumenta a cada dia.