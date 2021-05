Camiseta usada por Meghan Markle esgota rapidamente nas lojas

CB Correio Braziliense

(crédito: JEREMY SELWYN / POOL / AFP)

A atriz Megan Markle usou uma simples camiseta branca durante sua aparição em uma série sobre saúde mental e a roupa viralizou. A roupa faz parte de uma nova coleção da marca britânica Mére Souer e os tamanhos mais comuns esgotaram rapidamente depois que ela foi vista com Megan.

Com o preço de quase 200 reais, a camiseta tinha a estampa escrita com “Raising the future”, algo que pode ser traduzido como "criando o futuro". Junto de Meghan também estava o Príncipe Harry e a apresentadora Oprah Winfrey, que conduzirá o programa.

A série chamada “The Me You Can’t See” deve ser lançada no dia 21 de maio, durante o mês de conscientização sobre a saúde mental.