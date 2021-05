Morre, aos 89 anos, o poeta espanhol Francisco Brines

CB Correio Braziliense

Brines morreu em decorrência de complicações em uma cirurgia - (crédito: Getty Imagens)

O poeta espanhol Francisco Brines morreu no início da noite (20/5), aos 89 anos. O artista foi internado no hospital de Gandía, em Valência, para fazer uma cirurgia de emergência devido a uma hérnia. Francisco, que foi o ganhador do Prêmio Cervantes de 2020, sofreu complicações no seu estado de saúde e não resistiu.



Um boletim médico divulgado dias antes apresentava um diagnóstico favorável ao paciente, com um quadro estável. Fontes próximas ao artista disseram aos jornais locais que o estado de saúde do poeta se deteriorou rapidamente.



Oito dias antes de morrer, em 12 maio, Francisco recebeu a escultura e a medalha do Prêmio Cervantes de 2020, cerimônia mais importante da literatura hispânica. O rei e a rainha da Espanha, em pessoa, entregaram a condecoração para o poeta. A cerimônia ocorreu na propriedade de Brines em Valência, chamada Elca, que serviu de inspiração para muitos trabalhos do poeta.



Brines era um dos poucos sobreviventes da geração dos anos 1950 e foi reconhecido por sua poesia íntima e cativante. Além do Prêmio Cervantes, ganhou o Prêmio Nacional de Literatura, o Prêmio Rainha Sofia de Poesia Ibero-Americana, o Prêmio Internacional de Poesia Federico García Lorca e o Prêmio Nacional da Crítica.