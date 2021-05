Tela quente: ‘Jack Reacher: sem retorno’ é exibido nesta segunda (24/5)

CB Correio Braziliense

Tom Cruise é o astro de 'Jack Reacher: sem retorno' - (crédito: ParamountPictures/Divulgação)

Jack Reacher volta à base militar em que trabalhou na Virgínia para encontrar Susan Turner, uma comandante local, para jantar. No entanto, ao chegar no local, Reacher descobre que Susan foi presa, acusada de vazar informações confidenciais do Exército. Este é o enredo de Jack Reacher: Sem retorno, filme exibido na Tela quente desta segunda-feira (24/5).

Após descobrir sobre a prisão, o ex-militar resolve iniciar uma investigação para entender o ocorrido e acaba descobrindo que o caso é mais pessoal do que imaginava. Ao mesmo tempo que Reacher tenta ajudar Susan, ele precisa provar que é inocente em relação a um crime do passado e se dá a chance de investir na paternidade.

O filme, protagonizado por Tom Cruise, é a sequência do longa-metragem Jack Reacher: O último tiro.