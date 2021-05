Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta segunda-feira (24/5)

OQ Oscar Quiroga

A REALIDADE DA COMPAIXÃO



Data estelar: Lua cresce em Escorpião.



A compaixão não é um sentimento, mas uma realidade que nossa humanidade vive a todo momento, sem saber decifrar a experiência. A compaixão é a realidade de que, o que acontece com um ser humano, acontece a todos, porque apesar de todos lutarmos para sermos únicos e originais, na prática somos integrantes do mesmo reino, e funcionamos, o queiramos assim ou não, como uma unidade existencial cósmica. A dor das famílias expulsas de suas casas do outro lado do mundo não passa inadvertida, te produz sensações densas que tentas decifrar como uma angústia pessoal. Só que não! Também sentes a alegria das conquistas de outras pessoas, e essa te ofende, porque a experimentas em toda sua realidade, só que como não podes te apropriar dela, respondes com inveja. Andamos todos muito equivocados a respeito da vida, mas isso tem conserto.



ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Tudo será sempre muito mais profundo e ramificado do que pretendemos, porque a alma humana prefere imaginar que não se encrenca tanto ao longo da vida. Adotar uma visão realista ajuda a fazer escolhas sábias.



TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Você precisa de referências novas, feitas pessoas, para determinar o rumo de seus planos. Procure pessoas que também vejam em você uma referência, porque assim o caminho será enriquecedor para todos os envolvidos.



GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Para que as potencialidades se transformem em realidades, nenhum golpe de sorte ajudará nesse sentido, mas o trabalho consciente e persistente que você dedicar para aproximar as ideias do mundo concreto. Aí sim.



CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Siga em frente com suas vontades, porque seria muito mais penoso as reprimir neste momento. Tente, pelo menos, reconhecer com antecedência os custos de seguir suas vontades e de praticar aquilo que você deseja. Isso ajuda.



LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Para amadurecer e aprimorar seu desempenho, você não pode continuar repetindo o que deu certo outrora, porque seus pés estão agora em outro caminho completamente diferente. A repetição faz você perder tempo. Em frente.



VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Use suas mãos, se envolva em trabalhos manuais hoje, porque as mãos estão conectadas à mente, e o uso delas faz com que as ideações sejam mais claras. Com ideações mais claras, você tomará decisões mais lúcidas.



LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

A medida de segurança que você precisa para se sentir à vontade é muito grande e, por isso, difícil de ser obtida e consolidada. Talvez abaixando um pouco essa necessidade você poderá desfrutar mais e se tranquilizar.



ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 21/11)

É hora de tomar algumas iniciativas que ponham em marcha suas ideias a respeito do futuro. Não se importe com acertar na primeira tentativa, pelo contrário, aproveite as eventuais falhas para corrigir e seguir.



SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Agora é um desses momentos em que não adianta querer mudar o rumo das coisas, porque essas já adquiriram um movimento inexorável. Observe o desenrolar dos acontecimentos e aguarde pelo momento de intervir.



CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Apesar de todo seu receio, neste momento seria melhor você se aproximar às pessoas e fomentar laços de cordialidade entre todas. Saia de sua toca, procure gente. Com cuidados sanitários, tudo isso é possível.



AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Melhor você se ocupar com todas essas coisas que andam por aí meio negligenciadas, porque sua alma espera algo maior e melhor acontecer. Ponha as mãos em tudo que precisa ser feito, isso vai ajudar bastante.



PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

A vontade de continuar em frente há de ser honrada, sem importar o tamanho das limitações e aparentes impedimentos que você tenha de superar. Afinal, que outra razão haveria para viver entre o céu e a terra?