Mostra de cinema árabe feminino traz filmes de ficção-científica

Larissa Sansour tem vários filmes exibidos na mostra do CCBB sobre cinema árabe - (crédito: Larissa Sanssour/ Reprodução)

A segunda Mostra de Cinema Árabe Feminino, promovida pelo Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), traz quatro produções da cineasta palestina Larissa Sansour, que estarão disponíveis até 25 de maio pelo site da mostra. As exibições são on-line e gratuitas.



O curta Um êxodo espacial, Sansour postula a ideia do primeiro palestino no espaço em referência ao pouso na lua de Armstrong, gesto interpretado como “um pequeno passo para um palestino, um gigante passo para a humanidade”.

Filmado em preto e branco, In vitro transcorre num cenário após um desastre ecológico. Um reator nuclear abandonado abaixo da cidade bíblica de Belém se tornou um enorme pomar. Usando sementes herdadas e coletadas alguns dias antes do apocalipse, um grupo de cientistas se prepara para replantar o solo.

Apresentando uma abordagem distópica e, ao mesmo tempo, humorística sobre o Oriente Médio, o curta Patrimônio nacional explora uma solução vertical para o Estado Palestino: um arranha-céu colossal para abrigar a população da Palestina que, finalmente, tem uma vida de altos padrões.

O média-metragem No futuro, eles comiam da melhor porcelana mistura imagens extraídas da realidade com imagens artificiais criadas em computador. A produção traz a narrativa de um grupo resistente que cria depósitos clandestinos de porcelana, sugerindo pertencer a uma civilização fictícia. O objetivo é influenciar a história e embasar futuros argumentos de sua extinção.

Além das exibições das obras, Larissa Sansour participa de uma master class para falar sobre o uso da ficção científica em um contexto artístico e a mudança de significados que isso resulta. No encontro virtual, marcado para este sábado (22/05), a cineasta vai apresentar trechos de filmes e imagens de seu trabalho e vai discutir as ideias por trás do enquadramento do discurso político na ficção especulativa. A master class já teve inscrições encerradas.