Filha de Gretchen trabalha entregando comidas em Mônaco

GS Gustavo Soares - Especial para o Uai

(crédito: reprodução instagram )

Giullia Miranda, filha de Gretchen, vive em Mônaco, no sul da França, e trabalha como entregadora de comida japonesa em um restaurante, pilotando uma moto scooter. A jovem de 17 anos nasceu em Pernambuco e mora na Europa sozinha, já que a mãe está no Brasil.

Ela conta que decidiu ir atrás de um emprego para não depender completamente do dinheiro da mãe. "Queria ter meu próprio dinheiro, ser independente. Acho isso muito legal: ganhar o seu dinheiro com o seu esforço. Mas como eu trabalho, não preciso ficar pedindo dinheiro para ela sempre", disse ela ao jornal Extra.

Giullia faz o turno das 18h às 22h e diz que falta um mês para acabar os estudos. Ela ainda completará 18 anos no mês que vem, pretende fazer faculdade de Gestão Financeira e também planeja seguir na carreira artística:

"Antes não estava focada, porque não tinha acabado os estudos. Agora, me interesso muito na possibilidade de ser modelo. Mas se tiver a oportunidade de atuar, gosto muito também", disse.

A filha da ‘rainha do rebolado’ com Giuliano Cezimbra, ex-segurança do apresentador Ratinho, ainda enalteceu a mãe e afirmou que a distância não a faz ausente: "Claro que, às vezes, é chato não vê-la por conta das viagens, mas ela sempre esteve presente e nunca deixou a distância nos afetar. Com ela, aprendi a ser forte e a nunca desistir”.