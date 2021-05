Bar Primo Pobre abre seletiva para novos talentos da música do DF

CB Correio Braziliense

Bar Primo Pobre está com seletivas abertas para músicos da cidade - (crédito: Marcus Oliveira/Divulgação)

O bar Primo Pobre abre neste sábado (22/5) as inscrições para novos talentos da música. Os artistas, músicos ou cantores, podem se inscrever por meio do site do espaço até 29 de maio. Caso seja selecionado, o artista poderá se apresentar ao vivo no espaço e receberá cachê especificado no edital. Segundo o material de divulgação, a ideia é tornar o espaço cultural e gastronômico uma vitrine para os talentos do DF.

Denominado Um pardieiro, um violão, o festival com os novos talentos selecionados ocorrerá todas às quintas-feiras. No ato de inscrição o candidato deve enviar um vídeo de um minuto e uma lista, integrada no mínimo por dez (e até 15) canções, que irá compor o repertório. A curadoria será feita pela Influenza Produções e pelo músico Victor Victrolla, que será o responsável por receber os artistas no palco.

A primeira apresentação do artista escolhido pela curadoria será na próxima quinta-feira (27/5). Quinzenalmente, o bar abrirá novas inscrições. O intuito é que o festival ocorra por tempo indeterminado, sempre às quintas.

Programação musical do fim de semana

A programação musical do bar Primo Pobre neste final de semana conta com pagode, jazz, black music e hip hop. Este sábado (22/5) é dia do Pagode do Primo e da Feijoada Maleficent. Em seguida, quem assume é o Dj Umiranda com a black music. No domingo (16/5), a música durante o dia fica por conta da banda Jazz na Carta; e a noite o ritmo é o hip hop com Dj A.



Serviço

Inscrições para seletiva do festival Um pardieiro, um violão

Por meio do site oficial do Primo Pobre. Primeira fase ocorre de 22 a 29 de maio. O artista deve enviar os dados, um vídeo de performance musical de até um minuto e uma lista contendo entre dez e 15 canções para composição de repertório. Gratuito.



Bar Primo Pobre (CLN 203 – Bloco D – Asa Norte). Às quartas, quintas e sexta-feiras, de 16h20 às 23h; e aos sábado e domingos, das 12h às 23h. Whatsapp para pedidos (retirar no local para levar): 99673-9852.