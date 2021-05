A nova Pocah pós-BBB

PI Pedro Ibarra*

(crédito: Melina Tavares /Divulgação)

Desde 2020, o Big Brother Brasil inclui celebridades como participantes do reality, Pocah foi uma das escolhidas da categoria “Camarote” proposta pelo programa na edição 2021. Com uma carreira no funk, ela decidiu fazer uma pausa e se aventurar no BBB. O resultado foi positivo, sendo a penúltima eliminada do programa, conquistando o quinto lugar.

A vida da cantora mudou completamente após a entrada no programa. Ela esperava que mudaria, mas não tanto. “Essa experiência foi, com toda a certeza, uma das maiores da minha vida. Saí do programa me conhecendo muito mais, entendendo que consigo, sim, superar adversidades, que sou muito forte e que posso atingir meus objetivos e sonhos”, conta Pocah em entrevista ao Correio.

Ainda sobre a participação no BBB, Pocah afirma que não se preocupou em momento nenhum com “cancelamento”, termo muito citado no programa, que faz referência a pessoas que ficam com a imagem manchada nas redes sociais por conta de declarações públicas. “Dentro do jogo, segui meu coração 100% do tempo. Errando ou acertando, fiz o que achei certo e esperei que o público compreendesse isso”, avalia. “É muito difícil ficar em confinamento, todos os sentimentos ficam muito mais à flor da pele. Dei meu máximo e quando errei, pedi desculpa. Saio feliz com minha trajetória”, completa.

O julgamento do público também tocou no fato do quanto a cantora dormia no programa. Ela não se incomoda. “Eu nunca dormi direito, desde jovem, quando comecei a trabalhar. Fazia shows de noite e de dia descansava. Meu organismo se acostumou assim”, explica Pocah, que também atribui outro motivo ao sono. “Acredito também que outro fator foi ter o sono como refúgio em horas que eu me sentia perdida ou sozinha”, pontua.

Por mais que a exposição e o confinamento tenham sido problemas, a artista encontrou a maior dificuldade em outro ponto, a saudade da filha. “Foi o obstáculo mais difícil ficar longe de Vitória e de toda minha família. Senti tanta saudade, era algo que não cabia mais em mim. Quando a encontrei, peguei minha pequena nos braços, me senti tão completa e feliz. Foi mágico”, lembra a cantora. A surpresa de ser pedida em casamento, ao vivo, durante o programa da Ana Maria Braga, só aumentou a alegria de Pocah na volta à “vida real”. “Uma surpresa linda, que fez meu coração, na hora, quase pular do peito. Adorei”, acrescenta.

Carreira

Novamente fora do confinamento, Pocah trabalha para retomar a carreira. A artista lançou dois singles em 2021: Eu viciei, em parceria com Lya Clark; e Nem em on nem em off, com participação com Mc WM. Segundo ela, as músicas estão indo bem, e parte do sucesso ela atribui a visibilidade que ganhou com o reality show. “Ambas estão tendo uma repercussão ótima, estou muito feliz. Acredito que o BBB ajuda a dar visibilidade e só posso agradecer por isso”, comenta.

“Que meu trabalho chegue cada vez mais no coração das pessoas”, projeta a artista sobre essa nova fase. “Eu tenho muitos projetos para este ano, voltados à música e minha carreira”, adianta a artista, que promete não deixar de lado a vida pessoal, que também será movimentada. “Quero ficar o máximo que puder ao lado de minha filha e planejar meu casamento”, afirma.

*Estagiário sob a supervisão de José Carlos Vieira