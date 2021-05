Internado com covid-19, vocalista do Br'Oz respira com ajuda de aparelhos

CB Correio Braziliense

(crédito: Reprodução/Instagram)

O cantor do grupo Br'Oz, Jhean Marcell, de 39 anos, foi hospitalizado na última quinta-feita (20/5) devido à complicações de saúde por covid-19. O músico, que está internado em Uberlândia (MG), está com o quadro estável, mas respirando por aparelhos.

Segundo informações divulgadas pela família do músico, ele teve os primeiros sintomas entre os dias 8 e 9 deste mês, e ficou sendo cuidado em casa por um médico da família. Após 10 dias do diagnóstico, Jhean fez exames que mostraram que o pulmão estava comprometido.

No domingo (24/5), a família do artista pediu ajuda nas redes sociais para encontrar um medicamento a base de tocilizumab, mesmo sem comprovação científica do uso do medicamento em paciente com coronavírus. Nesta manha, a família informou que, apesar de ter encontrado o medicamento, Jhean está com infecção bacteriana, portanto, não pode usar o remédio.

No Instagram, a esposa do músico, Bruna Barcelos, pediu para que os fãs continuem orando. "Peço que continuem confiantes e firmes nas orações. Falei com ele hoje por chamada de vídeo e mostrei o quanto ele é amado e querido por todo o Brasil!", escreveu.