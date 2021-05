CB Correio Braziliense

(crédito: Divulgação)

A diretora, atriz e roteirista Alice Carvalho, lançou o videoclipe de A vida é curta, feito em parceria com o BaianaSystem. O projeto teve Larinha Dantas como co-diretora e foi produzido pela Cabaré Audiovisual.



A primeira parceria entre Alice e o BaianaSystem ocorreu em 2018, com o vídeo Aqui não. Neste projeto a atriz declama um texto escrito por ela e por Filipe Toca. O vídeo foi usado na abertura do Festival Música Alimento da Alma (MADA) e na turnê chamada Sulamericano do BaianaSystem.

A vida é curta pra viver depois tem influências do cyberpunk e do afrofuturismo misturadas às características nordestinas. O vídeo fala sobre como o amor é uma forma de resistência ao abordar o afeto entre duas mulheres negras, sendo que uma delas é a própria Alice e a outra, Mainá Santana. Além disso, a música escrita por Russo Passapusso buscar fazer um intercâmbio cultural entre a Bahia de Maria Felipe e o Rio Grande do Norte de Clara Camarão.

Além da tela, a representatividade se estende à equipe responsável pela produção do videoclipe, que é formada majoritariamente por mulheres. A direção de fotografia ficou por conta de Gabriel Souto e João Milton. Luísa Nascim assina a direção de arte, figurino e maquiagem.



Confira o clipe: