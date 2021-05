Sessão da tarde: ‘Lanterna Verde’ é exibido nesta terça-feira (25

CB Correio Braziliense

(crédito: Warner Bros/Divulgação)

Hal Jordan, um audacioso piloto de aviões, tem a vida virada de cabeça para baixo ao conhecer Abin Sur, um alienígena prestes a morrer. No encontro, o extraterrestre entrega a Jordan um estranho anel dizendo que ele foi ‘o escolhido’. Ao usá-lo, o piloto torna-se o super-herói Lanterna Verde, adquirindo a habilidade de moldar a luz. Este é o enredo de Lanterna Verde, filme exibido na Sessão da tarde desta terça-feira (25/5).

Durante o filme, é narrado o início da jornada do herói, que viaja até o planeta OA para aprender a dominar os novos poderes. Chegando lá, Laterna Verde tem como grande teste o temido Parallax, um feroz inimigo que ameaça acabar com o equilíbrio do universo.

O longa-metragem, baseado no personagem da DC Comics de mesmo nome, é protagonizado por Ryan Reynolds.