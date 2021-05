Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta terça-feira (25/5)

OQ Oscar Quiroga

SOMOS UM



Data estelar: Lua em Escorpião se aproxima da fase Cheia.



Por mais que nos esforcemos em desenvolver nossas existências como seres únicos e originais, distantes e desconectados de nossos semelhantes e diferentes, tanto quanto da natureza e do próprio Universo, nossas presenças estão integradas a conjuntos de vida, e tudo que ocorre dentro desses nos afeta, e a consciência acusa recibo. Sofremos angústias que não são resultado de nossas experiências individuais, mas que estão na alma do mundo e não temos como deixar de as perceber. Passam por nós também as alegrias de quem conquista e vence, e isso nos enche de inveja, mas também de esperança, nos fazendo sonhar com um futuro desejável. O mais importante, porém, é que não somos apenas entidades passivas e impressionáveis, nossas atividades agregam ou desagregam um pouco mais esse mundo torto e equivocado que inventamos.



ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Os erros antigos vão se acumulando e isso não é o melhor cenário possível, porque a qualquer momento tudo converge e acontece ao mesmo tempo. Procure ir solucionando tudo que estiver ao seu alcance e de imediato.



TOURO nascimento entre 21/4 a 20/5)

As pessoas, além de serem sujeitos de seus próprios destinos, são também as referências que servem para você determinar as ações pertinentes a cada plano que quiser colocar em marcha. Trate bem as pessoas.



GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Este momento encerra inúmeras potencialidades, mas todas podem passar em brancas nuvens se sua alma estiver desprovida de vontade criativa, sem colocar as mãos na realidade e continuar construindo o destino.



CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

No fim, e você sabe intimamente disso, você fará o que você quer, nada além e nada aquém. Há um momento, porém, em que se torna necessário questionar o custo desse movimento, e se realmente vale a pena.



LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

De uma forma ou de outra, se avizinha uma ruptura muito profunda com a maneira com que você se acostumou a administrar sua vida. Isso é muito importante, porque desenha a perspectiva de amadurecimento e aprimoramento.



VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Para você aprender a pensar bem, suas mãos precisam estar ocupadas a maior parte do tempo, porque a conexão entre mãos e mente é íntima e dinâmica. Escolha algo que ocupe suas mãos, e observe seus pensamentos.



LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)





A tranquilidade está disponível, mas depende de você dimensionar com sabedoria suas necessidades, porque se aumentar demais suas pretensões, muito provavelmente não as poderá satisfazer, e aí, adeus tranquilidade.



ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 21/11)

Sem falhar, não há como acertar, e sem você se atrever a agir, a despeito de falhar, tampouco haveria como progredir. Este é o melhor momento possível para você tomar iniciativas e ajustar eventuais erros.



SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)



Este é o momento em que a alma fica assistindo ao desenrolar dos acontecimentos como se a vida fosse um filme. É bom ter essa visão de vez em quando, mas há outros, em que você precisa protagonizar seu papel.



CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Nem todas as pessoas são do seu agrado, porém, mesmo assim você as precisa tolerar, porque é com elas que seus planos encontrarão uma forma de seguir em frente. Estabeleça laços de cordialidade com todas elas.



AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Entre a dispersão e o foco, prefira o foco agora, já que, se você pensar bem, há muita coisa que mereceria sua atenção, porque tem sido deixada de lado enquanto seus olhos buscavam ansiosamente algo melhor.



PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Facilidades e dificuldades se misturam no mesmo cenário da atualidade, e você precisa escolher se vai se preocupar, se vai celebrar ou se, indiferente às oscilações, vai continuar em frente com seus planos.