Livro reúne poetas brasileiros e portugueses em antologia

CB Correio Braziliense

(crédito: Editoras Bibliomundi e Filo )

Com a proposta de estreitar os laços literários entre Brasil e Portugal, as editoras Bibliomundi e a Filo publicam a antologia poética Viagem a Portugal, que está disponível em forma de e-book. A aquisição do livro pode ser solicitada pelo endereço de e-mail poesiarevista2017@gmail.com, pelo valor de R$ 30.



Segundo Gisele Sant’Ana, coordenadora editorial da obra, a antologia traz poesias contemporâneas e homenagens com o intuito de aproximar os povos, que estão afastados mais do que nunca por conta da pandemia. “Queremos que a leitura proporcione uma agradável viagem de aprendizado e conhecimento, materializando esse encontro além da realidade física”, afirma Sant’Ana em nota.

A obra conta com 28 autores oriundos de diferentes regiões de Portugal, como Porto, Lisboa, Braga, Vila do Vonde, Valongo e Montemor-o-Novo, e do Brasil, como Rio de Janeiro, Pernambuco e Rio Grande do Sul.

“A proposta é oferecer uma obra internacional de várias mãos com escritores conceituados, onde cada um compartilha um pouco do seu olhar poético do mundo em que o cerca”, comenta Gisele.

