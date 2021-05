Megadeth anuncia saída de baixista após escândalo sexual

AE Agência Estado

O Megadeth anunciou, nesta segunda, 24, que o baixista David Ellefson não está mais no grupo de heavy metal. O anúncio foi feito nas redes sociais e diz o seguinte: "Informamos aos nossos fãs que David Ellefson não irá mais tocar com o Megadeth e que estamos oficialmente seguindo caminhos diferentes", escreveram os outros integrantes no comunicado.

A notícia surge depois de um escândalo com vídeos íntimos que foram trocados entre Ellefson e uma jovem que, à época, seria menor de idade. O roqueiro não respondeu ao comunicado do grupo, mas afirmou, assim que os vídeos foram divulgados, que não se orgulhava de suas atitudes e que as mensagens trocadas com a jovem "foram interações adultas e privadas que foram tiradas de contexto".

Uma fonte anônima responsável por revelar o conteúdo contou que a idade da garota que estava ficando com o baixista de 56 anos era 17 anos sendo, portanto, menor de idade. Mas a própria namorada envolvida, hoje com 19 anos, afirmou em suas redes sociais que não era menor de idade e que as interações entre os dois começaram por iniciativa dela.

O Megadeth chegou a dizer que desconhecia a vida privada de Ellefson e que esperava que "a verdade viesse à tona". "Apesar de não sabermos todos os detalhes do que aconteceu, com o nosso relacionamento já distante, o que aconteceu agora é o suficiente para fazer com que seja impossível trabalharmos juntos. Estamos ansiosos para vermos nossos fãs na estrada esse verão (inverno no Brasil) e não vemos a hora de compartilhar nossa música nova com o mundo. Está quase pronto", escreveu o vocalista Dave Mustaine.