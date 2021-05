Elliot Page aparece sem camisa pela primeira vez desde que retirou os seios

PU Portal UAI

(crédito: Elliot Page/ Reprodução)

O ator Elliot Page, conhecido por seu trabalho no filme Juno e na série Umbrella academy; quando ainda era 'Ellen', posou sem camisa pela primeira vez desde que fez a cirurgia para retirar os seios. O anúncio de sua transexualidade foi feito no fim do ano passado e deixou muitas pessoas surpresas.

Com a repercussão, Elliot foi o primeiro homen trans a ser capa da revista Time, onde também concedeu entrevista exclusiva, falando sobre as dores e desafios de se assumir. Segundo a Time, o encontro foi enquanto o ator se recuperava da cirurgia, no Canadá.

No início deste ano, em conversa com Oprah Winfrey, Page se disse realizado ao se olhar no espelho: "Sair do chuveiro com a toalha enrolada em volta da minha cintura, olhar no espelho e pensar 'aqui estou eu'", contou à apresentadora.

A foto postada no instagram mostra o astro tomando sol sem camisa, vestindo apenas bermuda. Nos comentários, muito apoio dos fãs e de pessoas próximas, como Miley Cyrus, que comentou "hot" (algo como 'gostoso/gostosa' para se referir a alguém bonito, em português). Confira: