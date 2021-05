CB Correio Braziliense

Cantor e compositor disse que sentiu vontade incontrolável de compor - (crédito: Fernando Young/Divulga??o)

Depois de nove anos de hiato, Caetano Veloso vai lançar um álbum com músicas inéditas. Esse é o primeiro projeto musical do cantor desde Abraçaço, lançado em 2012.



Em fevereiro de 2020, o artista usou as redes sociais para anunciar que tinha voltado a compor. Na publicação, ele falou que sentiu uma “onda incontrolável” que o levou a compor novamente.



Um mês depois, em março, sua mulher e empresária, Paula Lavigne, confirmou a informação. Em post nas redes sociais ela disse: “Caetano está em casa, aproveitando para compor as músicas de seu próximo disco”.

Um ano depois, o álbum está quase pronto. Neste mês, o cantor, compositor e músico amazonense Vinicius Cantuária revelou, em vídeo publicado no Instagram do jornalista Rubens Beghini, que gravou algumas faixas para o álbum de Caetano.

Parceria antiga, Vinícius esteve em outros discos e shows do Caetano entre 1978 e 1983, como integrante D'a outra banda da Terra. Na publicação, o amazonense disse que é um privilégio participar do projeto e que se sente muito honrado.

Em abril, o percussionista Marcelo Costa postou uma foto com Caetano no estúdio. Na legenda, Costa reproduz versos da música Pardo, “nego, nenhum orixá poderá desmanchar o que houve lá”. Tudo indica que a faixa vai estar presente no álbum. É importante lembrar que Caetano deu esta canção para a cantora Céu gravar em seu álbum mais recente, APKÁ!, de 2019.