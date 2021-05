Sessão da tarde: ‘Fazenda dos cisnes’ é exibido nesta quarta (26)

CB Correio Braziliense

(crédito: The Hallmark Channel/ Divulgação)

Em busca de um recomeço para a família após a morte da mãe, a pequena Frankie e os dois irmãos decidem começar a salvar filhotes de cisne. Este é o enredo do filme Fazenda dos cisnes, filme exibido na Sessão da tarde desta quarta-feira (26/5).

Durante a aventura, a família acaba encontrando Jennie, uma antipática ornitóloga que cuida de cisnes e não é receptiva com as crianças, nem com Jack, viúvo e pai de Frankie. No entanto, a hostilidade vai se transformando em algo a mais entre o fazendeiro e a ornitóloga.

O longa-metragem de 2015 é protagonizado por Minka Kelly e Jason Lee.