Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta quarta-feira (26/5)

OQ Oscar Quiroga

(crédito: Pixabay/Reprodução)

LUA CHEIA DE WESAK



Data estelar: Lua Cheia em Sagitário.



Hoje é o festival de Wesak, a Lua Cheia mais importante do ano, que aqui no Brasil foi equivocadamente celebrada no mês de abril. Por que o festival é em Maio, apesar de a Lua Cheia acontecer em Sagitário e não em Escorpião? Porque a partir do ano 2001 a estrela Alcyone, como resultado da precessão dos equinócios, migrou de Touro a Gêmeos, e é ela que define o cálculo do festival. Trata-se de um alinhamento cósmico, que envolve Sol, Lua e Terra, como todos os meses nas Luas Cheias, mas que neste caso envolve essa importante estrela também. Este alinhamento cósmico envolve um reino da natureza que também evolui em nosso planeta, e que chamamos de espiritual, por isso a importância da data, porque como resultado disso uma corrente de vida mais abundante circula por dentro e fora de todos nós, e de toda a natureza.





ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Em frente então! Porém, coisas importantes estão ficando para trás, e sua alma acusa recibo disso, mesmo não sabendo o que fazer. Você só sabe seguir em frente, por isso, não há margem para dúvidas. Em frente então!



TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Muito mais poderia ser realizado agora, mas você existe num cenário em que o mundo produz perturbações e distorce os planos que, de outra maneira, seriam muito eficientes e produziriam progresso. Hora de se adaptar.



GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Por mais que você busque constantemente pontos de apoio para construir certezas, mesmo que temporárias, a vida continuará sendo um mistério insondável pela mente, porém, comprovável através das atitudes concretas.



CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

As decisões que você precisa tomar a respeito de muitas questões importantes de sua vida hão de ser amadurecidas no silêncio do seu coração, evitando as compartilhar, para que o barulho das opiniões não distraia.



LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Os seres humanos somos todos complexos, cheios de vieses e, por isso, na maior parte do tempo imprevisíveis também. Tenha isso em mente agora, que é quando se torna possível estabelecer algumas parcerias importantes.



VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Com ajuda ou sem ela, você precisará seguir em frente da melhor maneira possível, e isso ajudará a você ter uma ideia mais realista sobre a natureza dos relacionamentos que considera significativos. É por aí.



LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

As ideias parecem ser fortes o suficiente para produzir a magia da realização por si sós. Porém, não é assim que a vida funciona, essa magia da realização requer o uso das mãos e de uma atitude de atrevimento. Só assim.



ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 21/11)

O autoconhecimento há de ser substituído pela aventura de conhecer as pessoas com que você se relaciona, pois, esse sim é um verdadeiro enigma, que merece investigação imparcial e pesquisa de sua parte.



SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Nada de muito novo resultaria de continuar medindo forças com as pessoas que parecem ser suas adversárias nesta parte do caminho. É muito barulho por nada, do exercício vão da vaidade nada de interessante surgiria.



CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Apesar de haver inúmeras coisas que requerem sua atenção e intervenção, a alma não se sente completamente disposta a agir. Encontre um ponto médio de equilíbrio entre a ação necessária e a vontade de recuar.



AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Nada é completamente seguro, porém, isso não significa que você deva se refestelar numa angústia contaminada de insegurança. É importante ter dúvidas, porque se essas não existissem, sua liberdade estaria comprometida.



PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

No meio dos sonhos há fantasias que atrapalham o pertinente desenvolvimento de estratégias e movimentos para os realizar. Use o discernimento, aprenda a pensar bem, as fantasias são suas inimigas. Pense bem.