Pabllo Vittar é atração confirmada no Primavera Sounds, em Barcelona

O line-up do Primavera Sounds foi divulgado nas redes sociais, nesta terça-feira (25/05), e a drag queen brasileira Pabllo Vittar é uma das atrações confirmadas para a edição de 2022. O festival está marcado para ocorrer entre 2 e 12 de junho, em Sant Adrià de Besòs, em Barcelona.



Além de Pabllo Vittar, que já era uma das confirmadas para a edição de 2020, cancelada por causa da pandemia, o evento terá a participação de outros artistas de sucesso global na música, como Lorde, Dua Lipa, Megan Thee Stallion, Jorja Smith, C. Tangana, Tame Impala, Gorillaz, Jessie Ware, King Princess, Caroline Polachek e Tyler, The Creator. Os ingressos estarão disponíveis para venda a partir de 1º de junho. Confira a programação do festival:

