Casa de fita festival apresenta espetáculos para o público infantil

CB Correio Braziliense

Casa de Fita Festival - (crédito: Divulgação)

Com enfoque em criar arranjos para a educação infantil por meio da cultura do inventar, o Casa de fita festival vai disponibilizar sua programação entre quarta-feira (26/05) e domingo (30/05). O evento virtual, que faz parte do calendário do Circuito candango de culturas populares, será transmitido pelo canal do Instituto Rosa dos Ventos, sempre às 19h, com reprise no dia seguinte, às 16h.



A abertura do festival será a palestra ministrada por Gandhy Piorski, pesquisador da infância e nas áreas de cultura, produção simbólica, antropologia do imaginário e filosofias da imaginação. Os demais dias serão compostos por espetáculos executados por artistas populares locais, como o Amaldiçoado circo lunar, da trupe Zepelim de Led, que une o circo e a cultura popular, o universo da palhaçaria à encantaria da tradição brasileira, na quinta-feira (27/05). O grupo é formado por brincantes do grupo Seu Estrelo.

O espetáculo Maria das alembranças, com Luciana Meirelles e Nara Oliveira, vai contar o mito Iorubá da origem do ser humano, convidando toda a família, na sexta-feira (29/05), a se “alembrar” das origens ancestrais. No sábado (29/05), Chico Simões, apresenta o palhaço Mateus Caramelada da Lelé Bicuda, camelô, brincante de reisado, bumba meu boi, guerreiro de folias, mágico e ventríloquo, formado nas feiras, festas e festivais pelo mundo.

Encerrando o festival, o espetáculo Seu Estrelo e o estranho julgamento de um palhaço e um jumento, de Tico Magalhães, narra a história de um julgamento de faz de conta, onde o público é o próprio jurado.













Casa de fita

O festival teve origem na escola de cultura popular homônima, que é uma das vertentes de atuação do grupo Seu Estrelo. “O Casa de Fita nasceu com o objetivo de pensar e praticar uma educação baseada na cultural popular, na invenção, nas brincadeiras, por meio do Mito do Calango Voador, escrito por Tico Magalhães. Nossa intenção com o Festival é repensar o direito das crianças à cidade e refletir sobre que cidade queremos entregar a elas”, explica a cocriadora do projeto, Maria Isabela Aquino, em nota.

Mais detalhes da programação podem ser conferidos no site do festival.



Casa de fita festival

Festival de espetáculos infantis. Entre 26 e 30 de maio, às 19h, pelo canal do Instituto Rosa dos ventos. Gratuito. Classificação indicativa livre.